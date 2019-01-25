Cizre'de Denetimli Serbestlik Yükümlüleri Okulların Bakımını Yapıyor

Şırnak'ın Cizre ilçesinde denetimli serbestlik uygulamasından yararlanan yükümlüler, yarıyıl tatilinde okullarda temizlik, tadilat ve boya işleri yapıyor.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde denetimli serbestlik uygulamasından yararlanan yükümlüler, yarıyıl tatilinde okullarda temizlik, tadilat ve boya işleri yapıyor.



Adalet ile Milli Eğitim bakanlıkları arasında imzalanan protokolle Türkiye genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen uygulama kapsamında, yükümlüler okullarda bakım ve onarım çalışmalarına başladı.



Bu kapsamda Cizre'de Menderes Ortaokulunda başlayan çalışmalarla ilgili Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan, Cumhuriyet Başsavcısı Abdulhamit Durgut, Denetimli Serbestlik Müdürü Halil Yeşildere incelemelerde bulundu.



Okul Müdürü Fethullah Orak da okulda yürütülen çalışmalarla ilgili Kaymakam Arıcan'a bilgi verdi.



Sömestir tatili boyunca bir okulda daha bu çalışmaların yürütüleceği belirtildi.

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