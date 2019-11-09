Son Dakika Haberleri: Cizre'de denetimli serbestlik yükümlülerine 250 fidan dağıtıldı
Son Dakika Güncel Cizre'de denetimli serbestlik yükümlülerine 250 fidan dağıtıldı

Cizre'de denetimli serbestlik yükümlülerine 250 fidan dağıtıldı

7 saat önce

Türkiye'de 11 Kasım'da 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilecek 11 milyon fidanın toprakla buluşturulması hedeflenen proje kapsamında Cizre ilçesinde denetimli serbestlik yükümlülerine 250 fidan dağıtıldı.

Cizre'de denetimli serbestlik yükümlülerine 250 fidan dağıtıldı, System.String[]

Türkiye'de 11 Kasım'da 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilecek 11 milyon fidanın toprakla buluşturulması hedeflenen proje kapsamında Cizre ilçesinde denetimli serbestlik yükümlülerine 250 fidan dağıtıldı.

Cizre Adliyesi önünde düzenlenen fidan dağıtım törenine, Cizre Cumhuriyet Başsavcısı Korhan Sert, Adalet Komisyonu Başkanı Memduh Yalvaç, Cumhuriyet savcıları, Denetimli Serbestlik Müdürü Halil Yeşildere ve yükümlüler katıldı.


Başsavcı Sert, daha yeşil bir Türkiye için Cizre'de yapılacak fidan dikiminin önemine değindi.

Daha sonra Cumhuriyet savcıları ve Denetimli Serbestlik Müdürü Yeşildere yükümlülere fidan dağıttı.

Türkiye, Cizre, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 04:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü fast food restoranında akıl almaz olay! Yakalanmamak için yarı çıplak kaçtı
Metin Feyzioğlu'ndan istifa açıklaması: Kendine güvenen hodri meydan gelir, aday olur Kuruluş Osman dizisinin yayın tarihi belli oldu! İşte ilk bölüm tanıtımı Meteoroloji'den açıklama: Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde olacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2019 23:36:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cizre'de denetimli serbestlik yükümlülerine 250 fidan dağıtıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]