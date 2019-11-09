Cizre'de denetimli serbestlik yükümlülerine 250 fidan dağıtıldı

Türkiye'de 11 Kasım'da 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilecek 11 milyon fidanın toprakla buluşturulması hedeflenen proje kapsamında Cizre ilçesinde denetimli serbestlik yükümlülerine 250 fidan dağıtıldı.

Cizre Adliyesi önünde düzenlenen fidan dağıtım törenine, Cizre Cumhuriyet Başsavcısı Korhan Sert, Adalet Komisyonu Başkanı Memduh Yalvaç, Cumhuriyet savcıları, Denetimli Serbestlik Müdürü Halil Yeşildere ve yükümlüler katıldı.



Başsavcı Sert, daha yeşil bir Türkiye için Cizre'de yapılacak fidan dikiminin önemine değindi.

Daha sonra Cumhuriyet savcıları ve Denetimli Serbestlik Müdürü Yeşildere yükümlülere fidan dağıttı.