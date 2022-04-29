Cizre'de "Dünya Kudüs Günü" etkinliği - Son Dakika
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Cizre'de "Dünya Kudüs Günü" etkinliği

29.04.2022 17:38
Cizre'de "Dünya Kudüs Günü" etkinliği

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Peygamber Sevdalıları Vakfı üyeleri, Dünya Kudüs Haftası nedeniyle basın açıklaması yaptı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Peygamber Sevdalıları Vakfı üyeleri, Dünya Kudüs Haftası nedeniyle basın açıklaması yaptı.

Huzur Camisi önünde toplanan grup adına açıklama yapan vakıf gönüllüsü Abdullah Kuram, Müslüman ülkeleri Mescid-İ Aksa'ya sahip çıkmaya davet etti.

Kudüs'ün Müslümanların, ümmetin vahdet ve birliğinin sembolü olduğunu aktaran Kuram, şunları kaydetti:

"Bugün Müslümanlar dünyanın dört bir tarafında meydanlara akın etmiş, Kudüs davası için bir araya gelmiş vaziyette. Bugün günlerden Kudüs. Ümmet evlatlarının elleri Kudüs için duada. Yükselen haykırışlar Kudüs için. Gün; Kudüs için feryat etme, fedakarlık yapma, Kudüs davasını omuzlama, Kudüs için feda olma günüdür. Ümmetin özgürlük ve izzeti Kudüs'ün özgürlük ve izzetine bağlıdır."

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Peygamber, Şırnak, Kudüs, Aksa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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