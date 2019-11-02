Son Dakika Haberleri: Cizre'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı tutuklandı
Son Dakika Güncel Cizre'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

Cizre'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

7 saat önce

Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

Cizre'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı tutuklandı, System.String[]

Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

Cizre Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde ekiplerce yapılan aramada yaklaşık 71 gram eroin, 15 gram esrar, 14 gram metamfetamin, uyuşturucu nitelikte hap, bir miktar para ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 09:42 Kaynak: AA
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