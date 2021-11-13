Cizre'de emniyet kemeri uygulaması gerçekleştirildi - Son Dakika

Cizre ilçesinde "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında trafik denetimi yapıldı.

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç beraberinde İlçe Emniyet Müdürü Eren Öztürk ve İlçe Jandarma Komutanı Okan Talay ile Silopi yolundaki polis yol uygulama kontrol noktasında araç sürücülerine emniyet kemeri takmanın önemini aktardı.

Emniyet kemeri takan sürücüleri tebrik eden Tunç, trafikte emniyet kemerinin yaralanmalı kazalarda riski yüzde 60 azalttığını bildirdi.