Cizre'de Emniyet Müdürlüğünün denetimleri aralıksız sürüyor

Cizre ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Okul önleri ve çevresinde çalışma yürüten ekipler şüpheli gördükleri araçlar ve şahıslarla ilgili inceleme yapıyor, arama yapıyor.

Cizre Emniyet Müdürlüğü ekipleri okulların yanı sıra parklar ile çay bahçelerinde de tedbirlerini sürdürüyor.



Bu kapsamda ekipler parklar ile çay bahçelerinin bulunduğu 5 ayrı noktada 53 polisten oluşan 9 ekiple uyuşturucu denetimi gerçekleştirdi, 30 araç ve 158 şahısın bilgileri sorgulandı.

Polisin yapmış olduğu denetimlere destek veren Cizreli vatandaşlar da, çalışmaların sürmesini istedi.