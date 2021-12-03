Cizre'de "Engelsizler Farkındalık Yürüyüşü" düzenlendi - Son Dakika

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla, "Engelsizler Farkındalık Yürüyüşü" yapıldı.

Cizre Kaymakamlığı, belediye, Sosyal Hizmet Merkezi, Engelsiz Hayat Derneği ve Engellileri Koruma ve Dayanışma Derneğinin organize ettiği yürüyüş, engelli vatandaşlar ve ilçe protokolünün katılımıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü hizmet binası önünde başladı.

Yürüyüş, Orhan Doğan Caddesin'de bulunan Hükümet Konağında son buldu.

Program daha sonra Cizre Kaymakamlığı bahçesinde devam etti.

Etkinlikte konuşan Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, 3 Aralık'ın engelli vatandaşların hayata dair her türlü fırsat eşitliklerinden yararlanabilmelerinin önemle insanlara aktarıldığı önemli bir gün olduğunu söyledi.

Tunç, "Engellerin kaldırıldığı bir ortamın yaratılması için herkesin üzerine düşen sorumluluğu almasını istiyoruz. Her gün bizlerle hayatı paylaşan engelli kardeşlerimizin sorunlarını hep birlikte çözeceğimize olan inancımla bütün engelli vatandaşlarımızın, çocuklarımızın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutluyorum." diye konuştu.