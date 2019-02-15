Son Dakika Haberleri: Cizre'de Ev Yangını

Cizre'de Ev Yangını

7 dakika önce

Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir evin ikinci katında çıkan yangında ev, kullanılamaz hale geldi.

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Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir evin ikinci katında çıkan yangında ev, kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Cudi Mahallesi Uludağ Sokakta Ömer Akat'a ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Aile bireylerinin yangını fark edip bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını çevre binalara sıçramadan kontrol altına aldı.

Bu arada mahalle sakinleri tedbir amaçlı sokağa çıktı.

Uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:39 Kaynak: AA

Cudi, Şırnak, Cizre, Güncel
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