Son Dakika Haberleri: Cizre'de 'Evde Ücretsiz Berber' Hizmeti

Cizre'de 'Evde Ücretsiz Berber' Hizmeti

2 saat önce

Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesince yaşlı, engelli ve hastalara yönelik başlatılan "evde ücretsiz berber" hizmeti sürüyor.

Cizre'de 'Evde Ücretsiz Berber' Hizmeti, System.String[]
Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesince yaşlı, engelli ve hastalara yönelik başlatılan "evde ücretsiz berber" hizmeti sürüyor.

Vatandaşlara yaşamının her alanında kolaylık sağlayacak farklı çalışmalar ile hizmet üretmeye devam eden Cizre Belediyesi, yaşlı, engelli ve hastalara yönelik "evde ücretsiz berber" hizmeti sunuyor. Yaşlı, engelli, evinden çıkamayacak durumda olan hastalar, belediye tarafından görevlendirilen berberler tarafından evlerinde tıraş ediliyor. Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkanı Faik Arıcan, "Engellilerimiz, yaşlı ve hastalarımız pek çok kişisel ihtiyaçlarını akrabalarının yardımı sayesinde yapmak zorunda kalıyorlardı. Biz de bir nebzede olsa onlara kolaylık sağlanmak için berber hizmeti konusunda bu insanlarımıza yardımcı olmak istedik ve bu projeyi başlattık" dedi. - ŞIRNAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:34 Kaynak: İHA

Cizre Belediyesi, Şırnak, Cizre, Güncel
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