Cizre'de Evde Yangın

Cizre ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.

Cizre ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.



Alınan bilgiye göre, Konak Mahallesi Silopi yolu üzerinde bulunan Sinan Yaşam Evlerinde bir binanın üçüncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.



Evde hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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