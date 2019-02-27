Son Dakika Haberleri: Cizre'de Gözaltına Alınan Torbacı Tutuklandı

Cizre'de Gözaltına Alınan Torbacı Tutuklandı

59 dakika önce

Şırnak'ın Cizre ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Cizre'de Gözaltına Alınan Torbacı Tutuklandı, System.String[]
Şırnak'ın Cizre ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Cizre'de uyuşturucu satışı, kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'nin sokak satıcılarına yönelik 197 polisle gerçekleştirdiği ve 7 kişinin gözaltına alındığı eş zamanlı şafak operasyonunda mahkemeye sevk edilen 6 sokak satıcısı tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Aynı operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki sorgusu tamamlanarak adliyeye sevk edilen F.D. de tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞIRNAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 12:04 Kaynak: İHA

Şırnak, Cizre, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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