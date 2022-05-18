Cizre'de Hemşireler Haftası kutlandı

Cizre ilçesinde, Hemşireler Haftası dolayısıyla düzenlenen kaynaşma ve dayanışma etkinliğinde sağlık çalışanları bir araya geldi.

Sağlık-Sen Şırnak Şubesince Seyri Cizre Tepesinde düzenlenen etkinlikte, Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesinde görevli personeller bir araya geldi.

Etkinliğe katılanlar, müzik eşliğinde halay çekti.

Etkinliğe, Memur-Sen Şırnak Şube Başkanı Abdullah Çatı, Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Sabgatullah Anmal ve sağlık çalışanları katıldı.