Cizre'de Hemşireler Haftası kutlandı - Son Dakika
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Cizre'de Hemşireler Haftası kutlandı

18.05.2022 19:31
Cizre'de Hemşireler Haftası kutlandı

Cizre ilçesinde, Hemşireler Haftası dolayısıyla düzenlenen kaynaşma ve dayanışma etkinliğinde sağlık çalışanları bir araya geldi.

Cizre ilçesinde, Hemşireler Haftası dolayısıyla düzenlenen kaynaşma ve dayanışma etkinliğinde sağlık çalışanları bir araya geldi.

Sağlık-Sen Şırnak Şubesince Seyri Cizre Tepesinde düzenlenen etkinlikte, Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesinde görevli personeller bir araya geldi.

Etkinliğe katılanlar, müzik eşliğinde halay çekti.

Etkinliğe, Memur-Sen Şırnak Şube Başkanı Abdullah Çatı, Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Sabgatullah Anmal ve sağlık çalışanları katıldı.

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Kaynak: AA

Selahattin Cizrelioğlu, Hemşireler Haftası, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cizre'de Hemşireler Haftası kutlandı - Son Dakika


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