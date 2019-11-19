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Cizre'de içme suyu hattında onarım çalışmaları sürüyor
6 saat önce
Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, Konak Mahallesi'nde içme suyu hattında bakım ve onarım çalışmaları başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 12:31 Kaynak: İHA
Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, Konak Mahallesi'nde içme suyu hattında bakım ve onarım çalışmaları başlattı.
Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkanı Davut Sinanoğlu'nun talimatı ile kente su iletimini sağlayan Konak Mahallesi içme suyu hattında zaman zaman meydana gelen arızaların oluşmasını engellemek ve su kesintilerinin önüne geçebilmek için 630'luk polietilen boru bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdi. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte vatandaşlara daha iyi koşullarda su dağıtımı sağlanacağı kaydedildi. - ŞIRNAK
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