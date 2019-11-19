Son Dakika Haberleri: Cizre'de içme suyu hattında onarım çalışmaları sürüyor
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Cizre'de içme suyu hattında onarım çalışmaları sürüyor

6 saat önce

Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, Konak Mahallesi'nde içme suyu hattında bakım ve onarım çalışmaları başlattı.

Cizre'de içme suyu hattında onarım çalışmaları sürüyor, System.String[]

Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, Konak Mahallesi'nde içme suyu hattında bakım ve onarım çalışmaları başlattı.


Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkanı Davut Sinanoğlu'nun talimatı ile kente su iletimini sağlayan Konak Mahallesi içme suyu hattında zaman zaman meydana gelen arızaların oluşmasını engellemek ve su kesintilerinin önüne geçebilmek için 630'luk polietilen boru bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdi. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte vatandaşlara daha iyi koşullarda su dağıtımı sağlanacağı kaydedildi. - ŞIRNAK

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 12:31 Kaynak: İHA
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