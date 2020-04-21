Cizre'de ilaçlama çalışması - Son Dakika

Cizre'de ilaçlama çalışması

İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirme yapılan Cizre Belediyesi, haşerelere karşı ilaçlama çalışması başlattı.

İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirme yapılan Cizre Belediyesi, haşerelere karşı ilaçlama çalışması başlattı. Cizre Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ilaçlama ekipleri, haşereyle mücadele kapsamında ilaçlama çalışmalarına başladı. Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu'nun talimatıyla ilaçlama çalışmasına erken başlayan ekipler, ilaçlama sayesinde vatandaşların yaz aylarını sinek ve haşerelerden uzak bir şekilde geçirmesini sağlayacak. Temizlik İşleri Müdürü Mahfuz Toprak, "İnsanların yaşadıkları yerleri yaşanmaz hale getiren, hastalık etkeni vektörlere karşı etkin mücadelemize devam ediyoruz. Zamanında başlattığımız ilaçlama çalışmasıyla yaz aylarında vatandaşlarımız evlerinde rahat bir şekilde oturabilecektir." dedi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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