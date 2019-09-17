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Cizre'de İlköğretim Haftası törenle kutlandı

1 saat önce

Cizre'de İlköğretim Haftası nedeniyle tören düzenlendi.

Cizre'de İlköğretim Haftası törenle kutlandı, System.String[]

Cizre'de İlköğretim Haftası nedeniyle tören düzenlendi.

Artukoğlu Orta Okulunda düzenlenen törende konuşan Kaymakam Davut Sinanoğlu, tarih boyunca bilime önem veren toplumların büyük başarı gösterdiğini söyledi.

"Atalarımız ilme irfana, bilime önem vermiştir.Bu sayede güçlü medeniyetlere imza atmışız." diyen Sinanoğlu, şöyle konuştu:

"Bugünkü ilmi, bilimsel çalışmaların temelinde Müslüman bilim adamı ve bölgedeki bilim adamlarının ciddi çalışmaları vardır. Hepimizin mensubu olduğu medeniyetimiz hukuk, edebiyat, sanat, astronomi, kimya ve tıp alanında önemli başarılara imza atmıştır. Batı karanlık dönemini yaşarken İslam medeniyeti altın çağını yaşamıştır."

Şiir ve ilahilerin okunması ve tiyatro gösterisi ile öğrencilere hödeiyelerin verilmesiyle sona eden törene İlçe Milli Eğitim Müdürü Mirza Çazım ve İlçe Emniyet Müdürü Güngör Yıldız da katıldı.

Davut Sinanoğlu, Cizre, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 01:56 Kaynak: AA
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