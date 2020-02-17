Cizre'de intihar - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Cizre'de intihar - Son Dakika

Cizre'de intihar

6 saat önce

Şırnak'ın Cizre ilçesinde zihinsel engelli bir kişi, kaymakamlık binasının 4'üncü katından atladı.

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Şırnak'ın Cizre ilçesinde zihinsel engelli bir kişi, kaymakamlık binasının 4'üncü katından atladı. Şahıs hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Olay, bugün öğlen saatlerinde Cizre Kaymakamlığı binasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yüzde 76 zihinsel ve işitme engeli bulunan epilepsi hastası N.K., 4'üncü kattaki pencereye çıkıp intihar etmek istedi. Bu sırada haberi alan Kaymakam Davut Sinanoğlu, N.K.'nın yanına gelerek kendisini ikna etmeye çalıştı. Yapılan konuşmaları dinlemeyen N.K., kendini binanın 4'üncü katından boşluğa bıraktı.


Haber verilmesi ile olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan şahıs, daha sonra ambulansla Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı. N.K., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatılırken, N.K.'nın daha önce de 3 defa intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi. - ŞIRNAK

Şırnak, Cizre, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 11:30 Kaynak: İHA
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