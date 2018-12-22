Cizre'de İşaret Dili Kursu Açıldı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Gençlik Merkezi bünyesinde işaret dili kursu açıldı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Gençlik Merkezi bünyesinde işaret dili kursu açıldı. Gönüllü eğitmen ve kursiyerlerle açılan işaret dili ücretsiz hizmet veriyor.



Gençlik Merkezi Müdürlüğü tarafından ücretsiz açılan işaret dili kursunda eğitmen gönüllü olarak eğitim verirken, kursa gelen 16 gönüllü kursiyer de alacakları eğitimin sonunda engelli vatandaşların daha fazla bir kesim tarafından anlaşılması için işaret dilini insanlara anlatmaya çalışıyor. Gönüllü eğitmen olarak görev yapan Emrah Bilge, "İşaret diline önem vermiş bir bireyim. İşitme engellilerin dertlerini anlamaya yönelik çalışmalar içerisinde olan birisiyim. Bu yönden de Gençlik Merkezinde açılan kursa gelen kursiyerlere eğitim veriyorum ve buradaki amacımız işaret dilini insanlara yaymaktır" dedi.



"Amacımız işaret dilini insanlara öğretmektir"



Kasım ayı sonlarına doğru eğitimlere başladıklarını belirten Bilge, işaret dili için 16 öğrenciye eğitim verdiğini söyledi. Bilge, "İkinci kur eğitim için burada yeterli şartlar yok çünkü ben ikinci kur eğitimimi ve tercümanlık eğitimimi Eskişehir'de tamamladım. Buradan aldığım iki belge ile Gençlik Merkezine işaret dil kursunun açılması ve gönüllü olarak eğitim vermek için müracaat ettim. Kursa gelen 16 gönüllü kursiyerlere işaret dilini anlatmamızdaki amacımız toplumda işitme engellilere yönelik herhangi bir destek ve imtiyaz yok. Çünkü engellilerimiz kendilerini çok yalnız hissediyorlar. Ben buradan bu arkadaşlarımıza işaret dilini öğreteceğim. Bence bir memur, doktor, polis, öğretmen bu işaret dilini bilmek zorunda. Çünkü çevremizde işitme engelli insanlarımız var. Bizde onlara yardımcı olmak için bir aradayız" diye konuştu.



"Herkesi kursa davet ediyoruz"



Gençlik Merkezi bünyesinde açılan işaret dili kursuna gönüllü olarak başvurduğunu ifade eden Ayten Mungan,"Burada gönüllü eğitmenden ders alıyoruz. Çevremizde bulunan birçok engelli arkadaşlarımız var. İşaret dilini bilmediğimiz için onlarla iletişim kuramıyoruz, onlar da bizimle kuramıyor. Onlar bize bir şey anlatmak istediğinde biz bir şey anlamıyoruz. ya da biz konuştuğumuz zaman onlar bizi duymuyor. Bu eğitimi almamızdaki tek amacımız bu tür insanlarla iletişim kurabilmek. Bilmeyenlere de bu dili öğretmek. Buraya herkesin gelip bu dili ve eğitimi alması lazım diye düşünüyorum. Çünkü çevremizde kendilerini yalnız hisseden çok sayıda işitme engelli insanımız var. Bu anlamda da bu kursun açılmasına yardımcı olan Gençlik Merkezi Müdürü Nurettin Kömür'e ve gönüllü olarak eğitim veren Emrah Bilge'ye teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



"İletişim kurabileceğim insanları görünce çok mutlu oldum"



Doğuştan engelli olan ve şuana kadar herhangi bir işitme cihazı kullanmayan 33 yaşındaki Faruk Elçik, Cizre'de kısa bir süre önce göreve başladığını ancak işaret dili eğitimini kitaplardan öğrendiğini söyledi. İşaret dili kursiyerlerini görünce gözlerinin dolduğunu ifade eden Elçik, "Onlarla iletişim kurunca çok duygulandığım ve onlarında işitme engelli olduklarını zannettim. Ama meğerse engelli değillermiş. Ama yinede çok sevindim çünkü artık burada sohbet edeceğim dostlarım oldu ve artık kendimi yalnız hissetmeyeceğim" dedi. - ŞIRNAK

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