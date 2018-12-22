Cizre'de İşaret Dili Kursu Açıldı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, Gençlik Merkezi bünyesinde ücretsiz işaret dili kursu açıldı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, Gençlik Merkezi bünyesinde ücretsiz işaret dili kursu açıldı.



İşitme engelli vatandaşların daha rahat iletişim kurabilmeleri için açılan kursta, eğitmenler gönüllü olarak eğitim veriyor.



Kursta gönüllü olarak görev yapan Emrah Bilge, işaret diline önem verdiğini söyledi.



Amaçlarının işaret dilini insanlar arasında yaymak olduğunu belirten Bilge, "Engellilerimiz kendilerini çok yalnız hissediyor. Biz de onlara yardımcı olmak için bir aradayız." ifadelerini kullandı.



Ayten Mungan ise, kursta gönüllü olarak ders verdiğini belirtti.



İşaret dilinin bilinmediği için engelli bireylerle iletişim kurmakta zorluk çekildiğini söyleyen Mungan, şöyle konuştu:



"Bu eğitimi almamızdaki tek amacımız bu tür insanlarla iletişim kurabilmek. Bilmeyenlere de bu dili öğretmek. Buraya herkesin gelip bu dili ve eğitimi alması lazım diye düşünüyorum. Çünkü çevremizde kendilerini yalnız hisseden çok sayıda işitme engelli insanımız var."



Cındi Yıldırım da, aldığı eğitim sayesinde çevresindeki engellilerle iletişim kurabileceğini aktardı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Bu Hafta Yatırımcısına Döviz Kaybettirdi, Borsa ve Altın Kazandırdı

Dünyaca Ünlü Ekonomistten Dolar Yorumu: Kısa Vadede Değer Kaybedecek

Türk Telekom'un Yüzde 55 Hissesi Devredildi

Balık Avına Çıkan Vatandaş, Oltayla 21 Kiloluk Kılıç Balığı Yakaladı