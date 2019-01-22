Son Dakika Haberleri: Cizre'de İsraf Önlenecek, Sokak Hayvanları Aç Kalmayacak

Cizre'de İsraf Önlenecek, Sokak Hayvanları Aç Kalmayacak

47 dakika önce

Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesince başlatılan uygulamayla hem israf önlenecek hem de bayat ekmekler sokak hayvanlarına yemek olacak.

Cizre'de İsraf Önlenecek, Sokak Hayvanları Aç Kalmayacak, System.String[]
Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesince başlatılan uygulamayla hem israf önlenecek hem de bayat ekmekler sokak hayvanlarına yemek olacak.

Cizre Belediyesince, israfı önlemek ve sokak hayvanlarına yiyecek temin etmek amacıyla yeni bir proje başlatıldı. "Çöpe attıklarınız başkalarının yemeği olabilir" sloganıyla başlatılan proje çerçevesinde, ilçenin değişik noktalarına yerleştirilecek özel kutularda toplanan bayat ekmekler sokak hayvanlarına yemek olacak. Kaymakam ve Belediye Başkanı Faik Arıcan, "Amacımız tamamen israfın önüne geçmek, ekmeklerin çöplere atılmasını önlemek ve sokak hayvanlarını beslemek" dedi. - ŞIRNAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 11:41 Kaynak: İHA

Şırnak, Cizre, Güncel
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