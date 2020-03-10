Cizre'de "Kahraman Fidanlarımız" konulu resim sergisi açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cizre'de 'Kahraman Fidanlarımız' konulu resim sergisi açıldı - Son Dakika

Cizre'de "Kahraman Fidanlarımız" konulu resim sergisi açıldı

6 saat önce

Cizre ilesinde "Kahraman Fidanlarımız" konulu resim sergisi açıldı.

Cizre'de

Cizre ilesinde "Kahraman Fidanlarımız" konulu resim sergisi açıldı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, Ahmet El-Cezeri Ortaokulunu ziyaret etti, okuldaki resim sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

Açılışa, Cizre Meslek Yüksek Okulu Müdürü Vedat Sönmez, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mirza Cazım, şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.


Sergiyi gezen, çalışmaları tek tek inceleyen Sinanoğlu, öğrencileri tebrik etti, başarılarının devamını diledi.

Sanatın her dalının insanı ruhen ve bedenen geliştirdiğini ifade eden Sinanoğlu, resmin öğrencilerin çalışmalarını sürdürmeleri halinde ileride onlara çok büyük değer katacağını, ufuklarını geliştireceğini kaydetti.

Davut Sinanoğlu, Ahmet El, Cizre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 01:26 Kaynak: AA
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