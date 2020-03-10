Cizre'de 'kahraman fidanlarımız' resim sergisi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cizre'de 'kahraman fidanlarımız' resim sergisi - Son Dakika

Cizre'de 'kahraman fidanlarımız' resim sergisi

6 saat önce

Şırnak'ın Cizre İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, Ahmet El-Cezeri Ortaokulunu ziyaret ederek öğrencilerin hazırlamış olduğu 'kahraman fidanlarımız' resim sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

Cizre'de 'kahraman fidanlarımız' resim sergisi, System.String[]

Şırnak'ın Cizre İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, Ahmet El-Cezeri Ortaokulunu ziyaret ederek öğrencilerin hazırlamış olduğu 'kahraman fidanlarımız' resim sergisinin açılışını gerçekleştirdi.


Cizre Ahmet El-Cezeri Ortaokulu öğrencilerinin hazırlamış olduğu 'kahraman fidanlarımız' resim sergisi büyük bir ilgi gördü. Resim sergisi açılış törenine Kaymakam Sinanoğlu'nun yanı sıra, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mirza Çazım, Cizre Meslek Yüksek Okulu Müdürü Vedat Sönmez, şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.


Resim sergisini gezerek çalışmaları tek tek inceleyen Kaymakam Sinanoğlu, sergiyi hazırlayan öğrencileri tebrik edip başarılarının devamını diledi. Sanatın her dalının insanı ruhen ve bedenen geliştirdiğini ifade eden Kaymakam Sinanoğlu, sanatın bir dalı olan resim yapmanın, öğrencilerimizin çalışmalarını sürdürmeleri halinde ileride onlara çok büyük değerler katmakla kalmayıp ufkunu genişleteceğini söyledi. - ŞIRNAK

Ahmet El, Şırnak, Cizre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 01:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çinli sağlık uzmanları, koronavirüs ile ilgili araştırma sonuçlarını açıkladı: Ortalama 2 gün hayatta kalabiliyor
Adana ve Amasya'da peş peşe trafik kazaları: 5 ölü, 21 yaralı MEB, öğrencilere ve öğretmenlere koronavirüs uyarısında bulundu Polonya Genelkurmay Başkanı Jaroslaw Mika, koronavirüse yakalandı

Son Dakika Haberleri
19:57 İşçi servisi şarampole devrildi: 3 ölü, 14 yaralı (2)
19:57 BURSA Otomobil çarpmasıyla bacakları kırılan köpeğe tedavi
19:55 - Kabe'de korona virüsüne karşı sterilizasyon yapıldı
19:40 Kocaeli'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle 66 işçi hastanelik oldu
19:39 ÇANAKKALE Evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden kadın toprağa verildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 20:00:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cizre'de 'kahraman fidanlarımız' resim sergisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]