Cizre'de kaldırım işgali denetimi - Son Dakika

Cizre'de kaldırım işgali denetimi
Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kaldırım işgali ve seyyar satıcıların önüne geçmek için denetimlerini artırdı.
Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kaldırım işgali ve seyyar satıcıların önüne geçmek için denetimlerini artırdı.
Vatandaşların kaldırımları rahat kullanması ve görüntü kirliliği önüne geçmek adına Cizre Belediyesi zabıta ekipleri, kaldırımları işgal eden iş yerlerinin yol üzerinde bulunan reklam tabelalarını da kaldırıyor. Özellikle yaşlı ve engelli vatandaşların geçişini zorlaştıran eşyaların kaldırılmasıyla yaya trafiğinin rahatlaması amaçlanıyor. Zabıta ekipleri, kaldırım işgali yapan esnafa müsamaha göstermiyor. Esnafın kaldırımı işgal etmemesi için denetimleri sıklaştırdıklarını belirten Cizre Belediyesi Zabıta Müdürü Cihan Sezai, "Sık sık esnafı kaldırımları işgal etmemeleri konusunda uyarıyoruz. Tüm uyarılara rağmen kaldırım işgaline devam eden esnaf hakkında da yasal işlem başlatıyoruz. Kaldırımların yayalar için yapıldığını unutmayalım. Kaldırımlar işgal edildiği için vatandaşlarımız yollarda yürümek zorunda kalıyorlar. Vatandaşların hayatlarını tehlikeye atmaya kimsenin hakkı yok" dedi. - ŞIRNAK
Haber Yayın Tarihi: 30.05.2020 11:16 Kaynak: İHA
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