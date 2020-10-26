Cizre'de kanaat önderleri, ilçenin sorunlarını masaya yatırdı - Son Dakika

Şırnak'ın Cizre ilçesinde kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ilçenin sorunlarını değerlendirip çözüm bulmak için bir araya geldi.

Cizre Muhtarlar Birliği Başkanlığı öncülüğünde Dağkapı Mahallesinde bulunan Cizre Belediyesi Dengbejler Evinde bir araya gelen ilçenin ileri gelenleri, kanaat önderleri, STK, oda ve siyasi parti temsilcileri nüfusu ve yerleşim alanı ile cazibe merkezi haline gelen Cizre'nin sorunlarını masaya yatırarak hem fikir alışverişinde bulunup çözüm önerilerini görüştü hem de kenetlenme çağrısında bulundular. Dengbejler evinde yapılan toplantıda konuşan Cizre Muhtarlar Birliği Başkanı Saithan Tuncer, ilçenin temel sorunlarını değerlendirmek ve çözüm bulmak için toplandıklarını söyledi.

Cizre'de yaşayan herkesin Cizre'nin sahibi olduğunu belirten Dağkapı Mahalle Muhtarı Cafer Ebret de ilçeyi şahlandırmak için toplandıklarını ifade etti.

Cizre'ye yüz yıl öncesinde gelip yerleşenler ile bir ay öncesinden gelenlerin aynı derecede Cizreli olduğunu belirten Şırnak Baro Başkanı Nuşirevan Elçi, köylü, aşiret mensubu, yerli kavramlarını ortadan kaldırıp kendilerine Cizreli demeleri gerektiğini kaydetti.

"Yatırımlara sahip çıkmamız ve ilçemizi tanıtmamız lazım"

Cizre'nin gelişimi, kalkınması ve refahı için bugünün birlik ve beraberlik günü olması gerektiğini ifade eden Cizre TSO Başkanı Salih Sefinç de "Cizre halkından ricamız ve beklentimiz memleketlerine, yapılan yatırımlara sahip çıksınlar ve hep birlikte hareket etsinler. Çünkü el ele vermek ve birlikte hareket etmek memleketimize ve insanlarımıza güç katacaktır. Bugün bu toplantı sonunda oluşturulacak olan komisyona destek vermemiz ve onlara yol açmalıyız. Bu anlamda bugün ilkini gerçekleştirdiğimiz ilk toplantının hayırlı olmasını diler, bu toplantının gerçekleşmesine vesile olan tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Cizre Belediyesi Dengbejler Evinde düzenlenen ve yaklaşık üç saat süren toplantı sonunda sorunların çözümü konusunda bir komisyonun kurulması kararlaştırıldı.

Toplantı, karşılıklı iyi dilek ve önerilerin ardından sona erdi. - ŞIRNAK