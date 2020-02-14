Cizre'de kar nedeni ile kapanan köy yolları ulaşıma açılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cizre'de kar nedeni ile kapanan köy yolları ulaşıma açılıyor - Son Dakika

Cizre'de kar nedeni ile kapanan köy yolları ulaşıma açılıyor

6 saat önce

Şırnak'ın Cizre ilçesinde iki gün önce etkili olan kar yağışı nedeni ile kapanan köy ve mezra yollarının ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.

Cizre'de kar nedeni ile kapanan köy yolları ulaşıma açılıyor, System.String[]

Şırnak'ın Cizre ilçesinde iki gün önce etkili olan kar yağışı nedeni ile kapanan köy ve mezra yollarının ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.


Altı yıl aradan sonra kar yağışının etkili olduğu Cizre'de birçok köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarının açılması için ekipler hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Cizre Kaymakamlığından konu ile ilgili yapılan açıklamada, ilçe genelinde etkili olan kar yağışının ardından köylerde kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi ve Köylere Hizmet Götürme Birliğine bağlı karla mücadele ekiplerinin çalışmaları aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, vatandaşların kar sebebiyle mağduriyetlerinin oluşmaması ve ulaşımda her hangi bir problem olmaması için karla mücadele ekiplerimizin çalışmaları yoğun bir şekilde sürdüğü ifade edildi. - ŞIRNAK

Şırnak, Cizre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 02:59 Kaynak: İHA
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