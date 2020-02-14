Cizre'de kardan kapanan köy yolları ulaşıma açılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cizre'de kardan kapanan köy yolları ulaşıma açılıyor - Son Dakika

Cizre'de kardan kapanan köy yolları ulaşıma açılıyor

6 saat önce

Cizre ilçesinde kardan kapanan köy yolları ulaşıma açılıyor.

Cizre'de kardan kapanan köy yolları ulaşıma açılıyor, System.String[]

Cizre ilçesinde kardan kapanan köy yolları ulaşıma açılıyor.

Cizre Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, ilçe genelinde etkili olan kar yağışının ardından köylerde kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi ve Köylere Hizmet Götürme Birliğine bağlı karla mücadele ekiplerinin çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Köylerde vatandaşların kar sebebiyle mağduriyetlerinin oluşmaması ve ulaşımda herhangi bir problem olmaması için karla mücadele ekipleri çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Cizre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 04:22 Kaynak: AA
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