Cizre'de "Kent İçi Ulaşım Trafik İyileştirme Etüt ve Avan Projesi" toplantısı - Son Dakika

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, "Kent İçi Ulaşım Trafik İyileştirme Etüt ve Avan Projesi" toplantısı yapıldı.

İlçenin trafik sorunlarının büyümeden çözülmesi, ulaşım sistemleri ve alt yapının geliştirilmesine yönelik adımlar atan Cizre Belediyesi, uzun vadeli kapsamlı planlama çalışmaları ve yatırımların yanı sıra mevcut yapının iyileştirilerek yolcu ve araç hareketleri açısından daha verimli kullanımına yönelik önlemlerin de en kısa zamanda alınması için çalışıyor.

Belediye konferans salonunda bu kapsamda düzenlenen toplantıda, Prof. Dr. Mahmut Özbay ile Şehir Plancısı Berkay Boyacıoğlu tarafından sunum yapılarak katılımcılar bilgilendirildi.

Toplantıya, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç ile belediye birim müdürleri ve personel de katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cizre Belediyesinin sorumluluk alanında toplu taşıma hizmeti veren tüm araçların toplu taşıma sistemine entegre olmasını öncelikli hedef olarak belirledi.

Cizre Belediyesinin sorumluluk alanındaki toplu taşım hatlarının optimizasyonu ve toplu taşım sisteminin entegrasyonu çalışması kapsamında kentte mevcut tüm ulaşım aktörlerine ilişkin hat, güzergah, çalışan araç sayısı, taşınan yolcu sayısı, işletme hızları, çalışma süreleri ve benzeri bilgiler arazi çalışmaları sonucu toplanmış ve tablolar haline getirilmiştir. Bu çalışmada hatların tümü kentin sayısal haritasına işlenerek bir bilgi veri envanteri oluşturulmuştur. Bu amaçlar doğrultusunda, Cizre Belediyesi, kent içi ulaşım ve trafik planlaması ile uygulama projelerinin hazırlanması için saha çalışmalarına en kısa sürede başlayacaktır.