Cizre'de, "Kış mevsimi trafik tedbirleri" toplantısı yapıldı - Son Dakika

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, "Kış mevsimi trafik tedbirleri" toplantısı yapıldı.

Güvenli trafik akışının sağlanması, eğitim öğretim faaliyetlerinin aksamadan devam etmesi, oluşabilecek sıkıntılara mahal vermeme, mevsim boyunca yürütülecek çalışmalar ve kurumlar arasında koordinasyonun sağlanması amacıyla kaymakamlık toplantı salonunda Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç'un başkanlığında, toplantı gerçekleştirildi.

İlgili kurum amirlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, kış aylarında ilçe genelinde alınması gereken önlemler görüşüldü.

Toplantıda, kış ayının trafik, kara yolları, sağlık ve eğitim başta olmak üzere her alanda sorunsuz bir şekilde geçirilmesi için gerekli bilgilendirilmelerde bulunuldu.

Toplantıda ayrıca, önceki yıllarda meydana gelen olaylar göz önüne alınarak, özel önlem alınması gereken ulaştırma ve alt yapı tesisleri, yerleşim yerleri ve benzeri etkilenebilecek alanların belirlenmesi, alınan tedbirlerin ve hazırlıkların değerlendirilmesi de yapıldı.