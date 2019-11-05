Son Dakika Haberleri: Cizre'de kış öncesi kilitli parke çalışmaları başlatıldı
Son Dakika Güncel Cizre'de kış öncesi kilitli parke çalışmaları başlatıldı

Cizre'de kış öncesi kilitli parke çalışmaları başlatıldı

7 saat önce

Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesi tarafından, kış ayları öncesi kilitli parke taşı çalışmaları başlatıldı.

Cizre'de kış öncesi kilitli parke çalışmaları başlatıldı, System.String[]

Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesi tarafından, kış ayları öncesi kilitli parke taşı çalışmaları başlatıldı.


Cizre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Cudi Mahallesinde kilitli parke döşeme çalışması başlattı. İçişleri Bakanlığı tarafından Şırnak'ın Cizre İlçe Belediye Başkanlığına görevlendirilen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu'nun talimatları ile harekete geçen ekipler, ilçede yapılaşmanın arttığı ve gelişen Cudi Mahallesinde vatandaşların kış aylarında sorun yaşamaması için kilitli parke döşeme çalışmalarına start verdi.


Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, vatandaşların yol sıkıntısı çekmemesi ve bozuk olan yollarda sorun yaşamaması için fen işleri ekiplerinin ihtiyaçlar dahilinde her mahallede parke çalışmasına devam edeceğini söyledi. - ŞIRNAK

Davut Sinanoğlu, Şırnak, Cizre, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 04:51 Kaynak: İHA
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