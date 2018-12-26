Son Dakika Haberleri: Cizre'de Klimalı Durak Dönemi

Cizre'de Klimalı Durak Dönemi

1 saat önce

Şırnak'ın Cizre ilçesi Mem-u Zin Bulvarına klimalı duraklar yerleştirilmeye başlandı.

Cizre'de Klimalı Durak Dönemi, System.String[]
Şırnak'ın Cizre ilçesi Mem-u Zin Bulvarına klimalı duraklar yerleştirilmeye başlandı.

Vatandaşların kışın soğuk havadan ve yazın sıcaktan etkilenmemesi için kolları sıvayan Cizre Belediyesi, Mem-u Zin Bulvarına klimalı duraklar yerleştirilmeye başladı. Kaymakam ve Belediye Başkanı Faik Arıcan, 2,7 kilometrelik bulvarın kaldırımıyla, aydınlatmalarıyla ve klimalı duraklarıyla ilçenin gelişen yüzü olacağını ifade etti. - ŞIRNAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:56 Kaynak: İHA

Cizre Belediyesi, Şırnak, Cizre, Güncel
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