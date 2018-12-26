Cizre'de Klimalı Durak Dönemi
1 saat önce
Şırnak'ın Cizre ilçesi Mem-u Zin Bulvarına klimalı duraklar yerleştirilmeye başlandı.
Şırnak
'ın Cizre
ilçesi Mem-u Zin Bulvarına klimalı duraklar yerleştirilmeye başlandı.
Vatandaşların kışın soğuk havadan ve yazın sıcaktan etkilenmemesi için kolları sıvayan Cizre Belediyesi
, Mem-u Zin Bulvarına klimalı duraklar yerleştirilmeye başladı. Kaymakam ve Belediye Başkanı Faik Arıcan
, 2,7 kilometrelik bulvarın kaldırımıyla, aydınlatmalarıyla ve klimalı duraklarıyla ilçenin gelişen yüzü olacağını ifade etti. - ŞIRNAK
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:56 Kaynak: İHA
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