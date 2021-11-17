Cizre'de korkutan olay! Korucubaşı Emin Negiz'e el bombalı saldırı düzenlendi - Son Dakika

Konak Mahallesi Bozalan TOKİ Konutları önünde 06 BVJ 782 Plakalı Volkswagen Passat markalı aracının yanında telefonla konuşan Korucu başı Emin Negiz, aracına yöneldiği esnada el bombalı saldırıya uğradı.

ŞARAPNEL PARÇALARI VÜCUDUNA İSABET ETTİ

Çevrede bulunan vatandaşların da büyük bir korku yaşadığı olayda şarapnel parçalarının vücuduna isabet ettiği Negiz yaralandı. Çevredeki vatandaşların olayı bildirmesi ile birlikte olay yerine sağlık ekipleri ve zırhlı araçlarla çok sayıda polis sevk edildi.

SALDIRGANLARI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Saldırıda yaralanan Negiz, ambulansla Cizre Devlet Hastanesine kaldırılırken olay yerine gelen güvenlik güçleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Alınan güvenlik önlemlerinin ardından olay yeri inceleme ekipleri olay yeri ve çevresinde geniş çaplı inceleme yaparken, polis saldırganları yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı. Yaşanan olayda Negiz'e ait araçta ve çevresindeki araçlarda büyük çapta maddi hasar oluştu.

2013'TE DE EVİNE EL YAPIMI PATLAYICI İLE SALDIRDILAR

Korucu Başı Emin Negiz, 22.11.2013 tarihinde PKK'lıların Konak Mahallesindeki evine yapmış oldukları el yapımı patlayıcı ve Molotof kokteyli saldırıdan Negiz ve Ailesi yara almadan kurtulmuştu.