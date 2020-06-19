Cizre'de koronavirüs önlemleri - Son Dakika

Koronavirüs ile mücadele kapsamında maskesiz sokağa çıkma yasağının uygulandığı Cizre'de, Vefa Sosyal Destek Grubu üyelerince maske ve sosyal mesafe denetimleri yapıldı.

Denetimlerini sürdüren Cizre Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri, esnaf ve vatandaşlara salgına karşı gerekli tedbirlerin alınması ve kurallara riayet edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Zabıta ekiplerinin sahada maske ve sosyal mesafe denetimi yaptığını belirten Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, şöyle konuştu:

"Bizler de sahada olalım ve denetimleri yerinde inceleyelim dedik. Vatandaşlarımız denetimlerin devam etmesini istiyor. Vatandaşımızın sağlığı ve geleceği için denetimlerimizi sürdürüyoruz. Vatandaşlarımız lütfen kurallara uysun. Yeni dönemde üç altın kural öneriyoruz. Maske takacağız, sosyal mesafeyi koruyacağız ve temizliğe riayet edeceğiz. Bunları yaptığımız zaman riskleri azaltabiliriz. Kısıtlamaların kaldırılması veya gevşetilmesi tehlikenin geçtiği anlamına gelmiyor. Gerekmedikçe kalabalıklara girmeyelim. İhtiyacımız olduğu takdirde dışarı çıkalım."