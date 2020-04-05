Cizre'de koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Şırnak'ın Cizre ilçesinde polis, "Evde kal" çağrılarını sürdürüyor.

Polis ekipleri, zırhlı araçlarla cadde ve sokaklarda uyarı anonsları yaparak 20 yaş altı ile 65 yaş üstündekiler ve kronik hastaların dışarı çıkmaması konusunda uyarı anonsları yapıyor.

Güvenlik güçleri ayrıca cadde ve sokaklarda gezen vatandaşları sosyal mesafeyi korumaları için de ikaz ediyor.