Cizre'de koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Cizre'de koronavirüs tedbirleri
6 saat önce
Şırnak'ın Cizre ilçesinde polis, "Evde kal" çağrılarını sürdürüyor.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde polis, "Evde kal" çağrılarını sürdürüyor.
Polis ekipleri, zırhlı araçlarla cadde ve sokaklarda uyarı anonsları yaparak 20 yaş altı ile 65 yaş üstündekiler ve kronik hastaların dışarı çıkmaması konusunda uyarı anonsları yapıyor.
Güvenlik güçleri ayrıca cadde ve sokaklarda gezen vatandaşları sosyal mesafeyi korumaları için de ikaz ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 03:06 Kaynak: AA
Son Dakika ABD'de polis eskortuyla New York'a 300 bin koruyucu maske sevkiyatı yapıldı Sultangazi'de parkta toplanan günübirlik işçiler koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerine gönderildi Mardin'de kavga eden şahıslara sosyal mesafe kuralına uymadıkları için 15 bin lira para cezası kesildi Ankara'da karantinada bulunduğu hastaneden kaçan kişi yakalandı