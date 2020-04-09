Cizre'de koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Cizre'de koronavirüs tedbirleri
6 saat önce
Cizre Belediyesi cadde ve sokakları dezenfekte ediyor.
Cizre Belediyesi cadde ve sokakları dezenfekte ediyor.
Belediye ekipleri koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında Orhan Doğan, Nusaybin, İdil, ve Hastane caddelerini köpüklü suyla yıkayıp dezenfekte etti.
Öte yandan ekipler cadde ve sokaklarda karşılaştığı vatandaşları salgına karşı bilgilendirip, sosyal mesafe kurallarına uyması konusunda uyardı.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 02:12 Kaynak: AA
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