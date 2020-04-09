Cizre'de koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Cizre'de koronavirüs tedbirleri
6 saat önce
Şırnak'ın Cizre ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında nehir kenarında balık avlayan ve parklarda oturan vatandaşlara uyarıda bulunuldu.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında nehir kenarında balık avlayan ve parklarda oturan vatandaşlara uyarıda bulunuldu.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçede aldığı tedbirleri sürdürüyor.
Ekipler, parklarda oturan, nehir kenarında balık avlayan vatandaşlara evlerine dönmeleri yönünde uyarı anonsları yaptı.
İlçe sakinleri uyarının ardından evlerine döndü.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 08:24 Kaynak: AA
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