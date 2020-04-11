Cizre'de koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Cizre'de koronavirüs tedbirleri
6 saat önce
Şırnak'ta koronavirüs tedbirleri sürüyor.
Şırnak'ta koronavirüs tedbirleri sürüyor.
Salgının yayılmasını önlemek için dezenfekte çalışmalarına devam eden Cizre Belediyesi, vatandaşların yoğunlukta olduğu pazar yerlerinde denetimde bulundu.
Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazar girişinde vatandaşların ateş ölçümünü yapıp, maske ve eldiven dağıttı.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 05:32 Kaynak: AA
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