Cizre'de koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Şırnak'ta koronavirüs tedbirleri sürüyor.

Salgının yayılmasını önlemek için dezenfekte çalışmalarına devam eden Cizre Belediyesi, vatandaşların yoğunlukta olduğu pazar yerlerinde denetimde bulundu.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazar girişinde vatandaşların ateş ölçümünü yapıp, maske ve eldiven dağıttı.