Cizre'de koronavirüs tedbirleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cizre'de koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Cizre'de koronavirüs tedbirleri

6 saat önce

Cizre Belediyesi yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını yoğunlaştırdı.

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Cizre Belediyesi yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Cizre Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs salgını nedeni ile halk sağlığını koruyucu ve önleyici hizmetlerini sürdürmeye devam ediyor.

Cadde ve sokaklarda dezenfekte yapıp, pazar ve çarşıda esnafı ve vatandaşı yeni koronavirüs tedbirleri ile sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda ikaz eden ekipler, dezenfekte çalışmasını titizlikle sürdürüyor.

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, salgına karşı ilçe genelinde dezenfekte çalışmaları yürüttüklerini işaret ederek, "Vatandaşlarımızın ellerini titiz bir şekilde dezenfekte etmesi için yeni nesil dezenfektan makineleri yerleştirdik." dedi.

Cizre Belediyesi, Cizre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 09:02 Kaynak: AA


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