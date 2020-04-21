Cizre'de Koronavirüsü yenen 11 aylık Özgür bebek alkışlarla taburcu edildi - Son Dakika

Hastane tabelası
Hastanenin dış görüntüsü
Bebeği uğurlamak için bekleyen sağlık çalışanları
Bebek ve annesinin hastaneden çıkışı
Sağlık çalışanlarının alkışları
Başhekimin Anne Perihan Oğuş ile konuşması
Bebek ve annesinin alkışlar eşliğinde gitmesi Şırnak'ın Cizre ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından iyileşen 11 aylık Özgür bebek annesinin kucağında, alkışlarla hastaneden taburcu edildi.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde,koronavirüs tedavisi tamamlanan 11 Aylık Özgür Bebek,Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından annesinin kucağında alkışlar eşliğinde taburcu edildi.