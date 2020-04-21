Cizre'de Koronavirüsü yenen 11 aylık Özgür bebek alkışlarla taburcu edildi - Son Dakika

Bebek ve annesinin alkışlar eşliğinde gitmesi Şırnak 'ın Cizre ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından iyileşen 11 aylık Özgür bebek annesinin kucağında, alkışlarla hastaneden taburcu edildi.

Başhekimin Anne Perihan Oğuş ile konuşması

Bebek ve annesinin hastaneden çıkışı

Bebeği uğurlamak için bekleyen sağlık çalışanları

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Sahil şeritlerindeki yasağa rağmen Bebek Sahili'nde yürüyenler kameralara takıldı

'Çok yüksek riskli bölge'deki pazar yerine akın eden vatandaşlar, sosyal mesafeyi hiçe saydı