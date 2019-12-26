Cizre'de koruma kurulu toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Cizre'de koruma kurulu toplantısı yapıldı

6 saat önce

Şırnak'ın Cizre İlçe Cumhuriyet Başsavcılığı 2019 yılı Aralık ayı koruma kurulu toplantısı Cumhuriyet Başsavcısı Korhan Sert başkanlığında yapıldı.

Cizre'de koruma kurulu toplantısı yapıldı, System.String[]

Şırnak'ın Cizre İlçe Cumhuriyet Başsavcılığı 2019 yılı Aralık ayı koruma kurulu toplantısı Cumhuriyet Başsavcısı Korhan Sert başkanlığında yapıldı.


5402 Sayılı Denetimli Serbestlik Kanunu kapsamında her üç ayda bir toplanan kurul, Cizre Cumhuriyet Başsavcısı Korhan Sert'in başkanlığında; Cumhuriyet Savcısı Fatih Nuranioğlu, Cizre Denetimli Serbestlik Müdürü Halil Yeşildere, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Sefinç, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hafzullah Memduhoğlu, Ziraat Odası Başkanı Ahmet Sarıyıldız, Cizre Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Faruk Özervarlı, Belediye Kültür ve Sosyal Müdür Vekili Cüneyt Monis, Baro Temsilcisi Av. Gülşen Elçi, Milli Eğitim Şube Müdürü Bülent Elçitorunu, SYDV Temsilcisi Neyiz Akgüç, TSO Meclis Başkanı Ömer Faruk Yıldırım, İş Kurumu Cizre Hizmet Merkezi Müdür Vekili Mustafa Orhan, Ziraat Bankası Müdürü Yusuf Karabacak, Halk Bankası Şube Müdürü Heybet Ezer katılımı ile gerçekleştirildi. Cizre Kaymakamlığı Toplantı Salonunda, koruma kurulu üyelerinin hazır bulunduğu toplantıda; denetimli serbestlik müdürlüğü uzman personelleri tarafından genel yapı ve işleyiş hakkında bilgi verildikten sonra denetimli serbestlik hizmetleri hakkında kurul üyeleri bilgilendirildi. Cizre koruma kurulu toplantısında, bir önceki toplantıda görüşülen konular değerlendirilirken, yükümlülerle yönelik açılacak girişimcilik kursu hakkında bilgilendirme, çocuk, genç, yükümlü ve denetimli serbestlik altında bulunan yükümlülere yönelik yapılacak sanatsal çalışmalar, yükümlülerin denetimli serbestlik altında imkanlardan nasıl faydalanacağı konuları görüşüldü.


Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu Toplantısında kurul üyeleri ve denetimli serbestlik müdürlüğü görevlilerine hitaben kısa bir konuşma yapan Cizre Cumhuriyet Başsavcısı Korhan Sert; "Yükümlüleri topluma kazandırmak, onların yeniden toplum arasına karışmasını, iş güç sahibi olup ailelerine düzenli bir şekilde bakmaları için herkesin elini taşın altına koyarak yükümlülere yardımcı olması gerekir. Çünkü biz burada hazır bulunanlar dahi birer yükümlü adayıyız. Hepimizde bir suç işleyebilir ve yükümlülerin düştüğü duruma düşebiliriz. Onun için herkesin empati yaparak bu insanların getirecekleri projelere, önerilere ve uzatacakları yardım eline hepimizin elini uzatması ve bu insanları başka suçlar işlemeden topluma kazandırmamız gerektiğini düşünüyorum" dedi. - ŞIRNAK

Şırnak, Cizre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 12:23 Kaynak: İHA
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