Cizre'de Kovid-19 önlemleri - Son Dakika

Cizre'de Kovid-19 önlemleri

Cizre ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sıkı önlemler alan ve ilçe genelinde hummalı bir çalışma yürüten Cizre Belediyesi her gün cadde ve kaldırımları yıkayıp, dezenfekte ediyor.

Cizre ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sıkı önlemler alan ve ilçe genelinde hummalı bir çalışma yürüten Cizre Belediyesi her gün cadde ve kaldırımları yıkayıp, dezenfekte ediyor.

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Cizre Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, düzenli aralıklarla devam ettiği cadde yıkama çalışmaları kapsamında Memu Zin Bulvarı ile Orhan Doğan Caddesini yıkadı.

Belediye ekipleri Kovid–19 salgınına karşı vatandaşların yoğun olarak kullandığı cadde ve sokakları dezenfekte ediyor.


Çevre temizliğinin önemine dikkat çeken Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, "Cizre'nin tüm mahallelerini temiz tutmak için gece gündüz çalışıyoruz. Çalışmalarımız kapsamında cadde ve kaldırımlar düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Gereken hijyen kurallarını uygulayarak Kovid-19 salgınına karşı mücadelemizi sürdürüyoruz. İnşallah hep birlikte alacağımız tedbirlerle bu zor günleri aşacağız." dedi.

Cizre Belediyesi, Cizre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 13:47 Kaynak: AA

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