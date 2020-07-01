Cizre'de Kovid-19 vakaları düşüşe geçti - Son Dakika

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Cizre ilçesindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının azaldığını söyledi.

Cizre Kaymakamlığında düzenlenen İl Pandemi Kurulu toplantısına katılan Pehlivan, daha sonra beraberinde Kaymakam Davut Sinanoğlu, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük ile Cizre Devlet Hastanesinde incelemede bulundu, Orhan Doğan Caddesi'nde esnafı ziyaret etti.

Esnaf ve vatandaşlara maske takmaları ve sosyal mesafeyi korumaları yönünde uyarıda bulunan Pehlivan, yaptığı açıklamada, ilçede Ramazan Bayramı sonrası Kovid-19 vaka sayısında artış olduğunu anımsattı.

Vakalardaki artışın vatandaşları tedirgin ettiğini belirten Pehlivan, şöyle konuştu:

"Bayram sürecinde her ne kadar sokağa çıkma yasağı olsa da belirli ziyaretler ve taziyeler Cizre'de vakaların artmasına neden olmuştur. Önlenmesi için yoğun çaba gösteriyoruz. Şu an sahada hem filyasyonu hem de sağlık taramasını gerçekleştiren 20 ayrı ekibimiz var. Vatandaşlarımızdan ricamız zorunlu hale getirdiğimiz maske takma, sosyal mesafeyi koruma ve hijyen kuralına riayet etmeleridir."

İlçede vaka sayısının 18 Haziran'da pik noktaya ulaştığını, ardından inişe geçtiğini dile getiren Pehlivan, "Günlük vaka sayısının ortalama 2-3 katı kadar taburcu oluyor. Vaka sayısı pik noktasının 3'te birine kadar düştü." dedi.

Vali Pehlivan, hastanelerin kapasitesinin salgınla mücadele hususunda yeterli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bundan kimsenin endişesi olmasın. Şu anda hiçbir pozitif vaka evine gönderilmemektedir. Zaman zaman sosyal medyada bu konuda bazı paylaşımlar oluyor. Test sonucu pozitif olup da evine gönderilen hiçbir vaka yoktur. Pozitif vakaları hastanelerimize almak sureti ile takip ediyoruz. İl dışına sevk kesinlikle yapılmamaktadır."