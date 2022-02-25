Cizre'de Kudüs Haftası dolaysıyla açıklama yapıldı - Son Dakika
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Cizre'de Kudüs Haftası dolaysıyla açıklama yapıldı

25.02.2022 15:53
Cizre'de Kudüs Haftası dolaysıyla açıklama yapıldı

Cizre ilçesinde Kudüs Haftası dolaysıyla açıklama yapıldı.

Cizre ilçesinde Kudüs Haftası dolaysıyla açıklama yapıldı.

Peygamber Sevdalıları Vakfı öncülüğünde bir araya gelen grup, Nuh Nebi Camisi önünde açıklama yaptı.

Vakıf gönüllüsü Abdullah Kurami, grup adına yaptığı açıklamada, Kudüs davasının ümmetin tüm unsurlarının ortak davası olduğunu söyledi.

Kurami, "Kudüs davasına sadece sözlerinizle değil, eylemlerinizle de sahip çıkınız. Hangi kesimden, partiden, camiadan olursanız olun, Kudüs davasının ümmetin ortak davası olduğu bilinciyle hareket etmeli ve bu davaya katkı sunmalısınız." dedi.

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Peygamber, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cizre'de Kudüs Haftası dolaysıyla açıklama yapıldı - Son Dakika


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