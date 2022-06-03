Cizre'de Kur'an kursu öğrencilerine yılsonu şenliği - Son Dakika
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Cizre'de Kur'an kursu öğrencilerine yılsonu şenliği

03.06.2022 18:57
Cizre'de Kur'an kursu öğrencilerine yılsonu şenliği

Cizre ilçesinde Kur'an kursu öğrencileri için yılsonu şenliği düzenlendi.

Cizre ilçesinde Kur'an kursu öğrencileri için yılsonu şenliği düzenlendi.

Cizre Şehir Stadı'nda gerçekleştirilen program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Çocuklar daha sonra Kur'an kurslarında öğrendikleri ezan, şiir, dua, kısa sureleri okudu, semazen ve çeşitli alanlarda gösteri sundu.

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, etkinlikte yaptığı konuşmada, vatan, millet ve devlet için irfanlı ve kendini iyi yetiştirmiş gençlere ihtiyacı olduğunu söyledi.

İlçedeki Kur'an kursu sayısını her geçen gün arttıracaklarını dile getiren Tunç, "Bu coğrafyada ilim, tedrisat, ahlak ve maneviyat yaşatmamız gereken en önemli değerlerdir." dedi.

İl Müftüsü Mehmet Taştan da ülke genelinde bu şenliklerinin düzenlendiğini anlatarak, "Bu çocuklarımıza her öğrettiğimiz şey mermer üzerine yazı yazmak gibidir ki asırlar onu yıpratamaz." ifadelerini kullandı.

İlçe Müftüsü Süleyman Baran da Cizre'de geçen dönemden bu yana 267 öğrenciyi mezun ettiklerini aktardı.

Şenliğe, aileler ve kurum müdürleri de katıldı.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Cizre, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cizre'de Kur'an kursu öğrencilerine yılsonu şenliği - Son Dakika

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