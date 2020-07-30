Cizre'de Kurban Bayramı öncesi maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimi - Son Dakika

Cizre ilçesinde Kurban Bayramı öncesince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı cadde ve sokaklarda maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimi yapıldı.
Cizre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve mahalle muhtarlarından oluşan 17 kişilik ekip, ilçe genelinde denetimde bulundu.
Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu'nun talimatı doğrultusunda ekipler maske takma, sosyal mesafeye uyulup uyulmadığı konusunda denetim yaptı.
Ekipler, iş yeri sahiplerine, çalışanlara ve müşterilere Kovid-19 ile mücadelede kurallara uymanın önemini hatırlattı.
Parklar, kafeler, sebze hali, iş yerleri, cadde ve sokaklarda denetimlerini sürdüren ekipler, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymayanlar hakkında cezai işlem uyguladı.
Ekipler, özellikle maskelerini çene altında bulunduran vatandaşları uyardı, maskenin kuralına uygun takılmasını istedi.
Ekiplerin vatandaşların sağlığı için denetimlerini sürdüreceği belirtildi.