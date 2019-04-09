Cizre'de Kutlu Doğum Haftası Etkinliği

Cizre
ilçesinde Peygamber Sevdalıları Platformu tarafından "Kutlu Doğum Haftası" etkinliği düzenlendi. Bırca Belek
İç Kalede düzenlenen etkinlik Kur'an-ı Kerim'i tilavetiyle başladı.
Programa konuşmacı olarak Mehmet Ali Altun
, İslam kardeşliğinden bahsederek, Peygamber Efendinin dünyaya gönderilmeden önce insanların içerisinde bulunduğu gaflet durumu ve dünyaya gelişinden sonra insanların yaşantısında meydana gelen değişikliklerden örnekler verdi.
Konuşmaların ardından Bilal Güler, Veysi Hiçyılmaz ve Salih Gül ilahiler seslendirdi.
Etkinlik, okunan dualarla sona erdi.