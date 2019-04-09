Son Dakika Haberleri: Cizre'de Kutlu Doğum Haftası Etkinliği

Cizre'de Kutlu Doğum Haftası Etkinliği

1 saat önce

Cizre ilçesinde Peygamber Sevdalıları Platformu tarafından "Kutlu Doğum Haftası" etkinliği düzenlendi.

Cizre'de Kutlu Doğum Haftası Etkinliği, System.String[]
Cizre ilçesinde Peygamber Sevdalıları Platformu tarafından "Kutlu Doğum Haftası" etkinliği düzenlendi.

Bırca Belek İç Kalede düzenlenen etkinlik Kur'an-ı Kerim'i tilavetiyle başladı.

Programa konuşmacı olarak Mehmet Ali Altun, İslam kardeşliğinden bahsederek, Peygamber Efendinin dünyaya gönderilmeden önce insanların içerisinde bulunduğu gaflet durumu ve dünyaya gelişinden sonra insanların yaşantısında meydana gelen değişikliklerden örnekler verdi.

Konuşmaların ardından Bilal Güler, Veysi Hiçyılmaz ve Salih Gül ilahiler seslendirdi.

Etkinlik, okunan dualarla sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:24 Kaynak: AA

Bırca Belek, Cizre, Güncel
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