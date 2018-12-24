Son Dakika Haberleri: Cizre'de Lise Öğrencilerine Meslek Tanıtımı Yapıldı

Cizre'de Lise Öğrencilerine Meslek Tanıtımı Yapıldı

59 dakika önce

Şırnak'ın Cizre ilçesinde lise öğrencilere yönelik mesleki tanıtım programı düzenlendi.

Cizre'de Lise Öğrencilerine Meslek Tanıtımı Yapıldı, System.String[]
Şırnak'ın Cizre ilçesinde lise öğrencilere yönelik mesleki tanıtım programı düzenlendi.

Kızılay Cizre Şubesi Şenlendirme Projesi kapsamında Recep Tayyip Erdoğan Anadolu Lisesinde öğrencilere yönelik Mesleki Kariyer ve Meslek Tanıtım Programı gerçekleştirildi.

Eczacı Azize Gökalp, mühendis Fahrettin Aşkın, doktor Mehmet Hidayetullah Erzen ve avukat Adnan Tüzün meslekleri ile ilgili bilgi ve deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 01:03 Kaynak: AA

Şırnak, Cizre, Güncel
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