Cizre'de Lise Öğrencilerine Meslek Tanıtımı Yapıldı
59 dakika önce
Şırnak'ın Cizre ilçesinde lise öğrencilere yönelik mesleki tanıtım programı düzenlendi.
Şırnak
'ın Cizre
ilçesinde lise öğrencilere yönelik mesleki tanıtım programı düzenlendi. Kızılay
Cizre Şubesi Şenlendirme Projesi kapsamında Recep Tayyip Erdoğan
Anadolu Lisesinde öğrencilere yönelik Mesleki Kariyer ve Meslek Tanıtım Programı gerçekleştirildi.
Eczacı Azize Gökalp, mühendis Fahrettin Aşkın, doktor Mehmet Hidayetullah Erzen ve avukat Adnan Tüzün meslekleri ile ilgili bilgi ve deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 01:03 Kaynak: AA
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