Cizre'de lokanta, kafe ve imalathaneler denetlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cizre'de lokanta, kafe ve imalathaneler denetlendi - Son Dakika

Cizre'de lokanta, kafe ve imalathaneler denetlendi

6 saat önce

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçe genelinde faaliyet gösteren unlu mamuller, lokanta ve kafelerde denetim gerçekleştirdi.

Cizre'de lokanta, kafe ve imalathaneler denetlendi, System.String[]

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçe genelinde faaliyet gösteren unlu mamuller, lokanta ve kafelerde denetim gerçekleştirdi.


Cizre Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler unlu mamuller, lokanta ve kafelerde satış yapan iş yerlerinde, iş yeri açma ve çalıştırma, ruhsat, ekmek ve pidelerin gramaj, un depolama ve ekmek imalat yerlerinde çalışan personelin kılık kıyafetinin uygunluğu gibi kontroller gerçekleştirdi.


Denetimlerde görülen eksikliklerin giderilmesi açısından iş yeri sahiplerine süre verilirken, verilen süre sonunda eksikliklerin giderilmemesi durumunda, Zabıta Yönetmeliği ve Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince iş yerlerine cezai işlem uygulanacağı kaydedildi.


Cizre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada özellikle gıda maddeleri konusunda vatandaşların endişelerini ortadan kaldırmak amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi. - ŞIRNAK

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Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 12:09 Kaynak: İHA
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