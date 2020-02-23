Cizre'de mahalle buluşmaları başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cizre'de mahalle buluşmaları başladı - Son Dakika

Cizre'de mahalle buluşmaları başladı

7 saat önce

Şırnak'ın Cizre İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, Alibey Mahallesinde ikamet eden vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Cizre'de mahalle buluşmaları başladı, System.String[]

Şırnak'ın Cizre İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, Alibey Mahallesinde ikamet eden vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.


Cizre Belediyesi tarafından ilki gerçekleştirilen mahalle buluşmaları kapsamında Alibey Mahallesi sakinleri ile bir araya gelen Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, vatandaşların sorun ve isteklerini dinledi. Vatan İlköğretim Okulu konferans salonunda düzenlenen toplantıya Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, İlçe Emniyet Müdürü İzzet Güner, kurum müdürleri ile mahalle sakinleri katıldı.


Kaymakam Sinanoğlu, her mahallede vatandaşlarla bir araya gelip karşılıklı fikir alışverişinde bulunacaklarını söyledi. Kaymakam Sinanoğlu, "Bu toplantılar neticesinde taleplerinizi birebir dinleme imkanı buluyoruz. Ortak akılla ilçemizi yönetmek adına bu tür organizasyonları sürekli hale getireceğiz. Kurum ve birim müdürlerimizle birlikte bugün buraya sizleri dinlemeye geldik. Sorunlarınızı, şikayetlerinizi ve taleplerinizi not aldık. İlgili birim Müdürlerimizle birlikte aldığımız notları değerlendirip sorunlarınıza çözüm üreteceğiz" dedi.


Kaymakam Sinanoğlu toplantı sonunda, toplantıya katılan mahalle sakinlerine katılımlarından dolayı teşekkür etti. - ŞIRNAK

Davut Sinanoğlu, Şırnak, Cizre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 02:59 Kaynak: İHA
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