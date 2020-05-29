Cizre'de maske takma zorunluluğu getirildi - Son Dakika

Cizre ilçesinde koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takma zorunluluğu getirildi.

Cizre İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs ile mücadele çerçevesinde gerekli tedbirleri kararlaştırmak için Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu başkanlığında toplandı.

Toplantıda, alınan kararla koronavirüs salgınının toplum sağlığına yönelik oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin ve kişiler arası bulaşmayı en aza indirmek amacıyla dışarıda maske takmak zorunlu hale getirildi.





Cizre Kaymakamlığından yapılan açıklamada da şunlara yer verildi:

"Kamu kurum ve kuruluşları-özel sektör işletmelerinin toplu çalışma alanları, toplu taşıma-özel araçlar, park, cadde, sokak gibi alanlarda maske kullanılması zorunludur. Ayrıca birden fazla kişinin bir arada yürümemesi, toplanmaması, sitelerin park ve bahçelerinde toplu halde bulunulmaması ve sosyal mesafenin korunması ile hijyen kurallarına uyulması ile ilgili tedbirler alınmasına, Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir."