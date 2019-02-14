Cizre'de "Mesleki Kariyer ve Meslek Tanıtım Programı"
1 saat önce
Şırnak'ın Cizre ilçesinde Türk Kızılayı şubesinin hazırladığı proje kapsamında öğrencilere yönelik, "Mesleki kariyer ve meslek tanıtım programı" düzenlendi.
Şırnak
'ın Cizre
ilçesinde Türk Kızılayı
şubesinin hazırladığı proje kapsamında öğrencilere yönelik, "Mesleki kariyer ve meslek tanıtım programı" düzenlendi.
Fettah Kadooğlu
Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen, endüstri mühendisi Kamile Canbay, inşaat mühendisi Muzaffer İşlek, eczacı Azize Gökalp ve göz hastalıkları uzmanı Op. Dr. Mehmet Hidayetullah Erzen'in konuşmacı olarak katıldığı programda öğrencilere bu mesleklerle ilgili bilgi verildi.
Konuşmacıların mesleki bilgi ve deneyimlerini aktardığı programda öğrenciler de merak ettikleri konularla ilgili soru yöneltti.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 01:30 Kaynak: AA
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