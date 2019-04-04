Son Dakika Haberleri: Cizre'de Motosikletiyle Otomobile Çarpan Polis Memuru Hayatını Kaybetti

Cizre'de Motosikletiyle Otomobile Çarpan Polis Memuru Hayatını Kaybetti

36 dakika önce

Şırnak'ın Cizre ilçesinde motosikletin otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir polis memuru hayatını kaybetti, üç kişi de yaralandı.

Cizre'de Motosikletiyle Otomobile Çarpan Polis Memuru Hayatını Kaybetti, System.String[]
Şırnak'ın Cizre ilçesinde motosikletin otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir polis memuru hayatını kaybetti, üç kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Cizre İdil karayolu Aşağı Çeşme köyü mevkiinde meydana geldi. Şırnak Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Anıl Yıldırıcı idaresindeki 27 RG 141 plakalı motosiklet, Cizre-İdil karayolunun 4. kilometresinde anayoldan Aşağı Çeşme köyüne giden tali yola girmeye çalışan Hüseyin Bılan'ın kullandığı 73 DE 581 plakalı otomobile çarptı. Meydana gelen kazada polis memuru Anıl Yıldırıcı ile otomobil sürücüsü Hüseyin Bılan ve otomobilde bulunan Kamile Bılan ve Ahmet Demir yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslara Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan ve durumu ağır olan polis memuru Anıl Yıldırıcı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Polis memuru Anıl Yıldırıcı'nın havanın güzel olmasını fırsat bilerek motosiklet ile Cizre'ye gezmeye geldiği öğrenildi.

Kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 03:56 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Şırnak, Cizre, 3. Sayfa
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